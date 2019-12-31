Милованов про курс гривні: НБУ вів занадто жорстку монетарну політику
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, підбиваючи підсумки року, відзначив, що на його думку Нацбанк вів занадто жорстку монетарну політику - висока ставка та малий обсяг викупу долару. Це призвело до більш швидкого укріплення гривні, ніж могло б бути, передає УНН.
"Курс гривні суттєво зміцнився, за різними оцінками гривня продемонструвала мабуть найсильнішу динаміку цього року. Можна по-різному оцінювати наслідки такого зміцнення та внесок у це зміцнення різних факторів. Але безперечно те, що в умовах плаваючого обмінного курсу таке зміцнення та ще й в поєднанні з рекордними обсягами купівлі валюти НБУ – це свідчення прогресу української економіки і зростання довіри до неї внутрішніх і зовнішніх інвесторів", - написав Милованов на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, сильніша гривня - це знак сильнішої економіки. Експортерам потрібно більш активно використовувати інструменти хеджування курсу гривні, а державі розвивати фінансові ринки.
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"У той же час, на мою думку НБУ вів занадто жорстку монетарну політику - висока ставка та малий обсяг викупу долару. Це призвело до більш швидкого укріплення гривні, ніж могло б бути. І негативної вдарило по експортерам", - додав міністр.
В підсумку, додав Милованов, його позиція, що "посилення гривні це є об’єктивна реальність та знак оздоровлення економіки, але НБУ мав би пом’якшити та уповільнити цей процес задля підтримки експортерів".
"Одночасно, потрібно пам’ятати, що сильніша гривня - це менша інфляція та більша зарплата українців в доларовому еквіваленті. Тобто, більша купівельна спроможність, вищі стандарти життя, а також менша трудова міграція", - резюмував міністр.
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс гривні на новорічні свята.