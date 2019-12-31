Милованов про курс гривні: НБУ вів занадто жорстку монетарну політику

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, підбиваючи підсумки року, відзначив, що на його думку Нацбанк вів занадто жорстку монетарну політику - висока ставка та малий обсяг викупу долару. Це призвело до більш швидкого укріплення гривні, ніж могло б бути, передає УНН.