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Милованов о курсе гривны: НБУ вел слишком жесткую монетарную политику

Милованов о курсе гривны: НБУ вел слишком жесткую монетарную политику

Киев  •  УНН

 • 19497 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, подводя итоги года, отметил, что по его мнению Нацбанк вел слишком жесткую монетарную политику - высокая ставка и малый объем выкупа доллара. Это привело к более быстрому укреплению гривны, чем могло бы быть, передает УНН.

"Курс гривны существенно укрепился, по разным оценкам гривна продемонстрировала пожалуй самую сильную динамику этого года. Можно по-разному оценивать последствия такого укрепления и вклад в это укрепление различных факторов. Но бесспорно то, что в условиях плавающего обменного курса такое укрепление да еще и в сочетании с рекордными объемами покупки валюты НБУ - это свидетельство прогресса украинской экономики и рост доверия к ней внутренних и внешних инвесторов", - написал Милованов на своей странице в Facebook.

По его словам, юолее сильная гривна - это знак сильной экономики. Экспортерам нужно более активно использовать инструменты хеджирование курса гривны, а государству развивать финансовые рынки.

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"В то же время, по моему мнению НБУ вел слишком жесткую монетарную политику - высокая ставка и малый объем выкупа доллара. Это привело к более быстрому укреплению гривны, чем могло бы быть. И негативно ударило по экспортерам", - добавил министр.

В итоге, добавил Милованов, его позиция, "усиление гривны это объективная реальность и знак оздоровления экономики, но НБУ должен смягчить и замедлить этот процесс для поддержки экспортеров".

"Одновременно, нужно помнить, что более сильная гривна - это более низкая инфляция и большая зарплата украинцев в долларовом эквиваленте. То есть, большая покупательная способность, высокие стандарты жизни, а также меньшая трудовая миграция", - резюмировал министр.

Напомним, Нацбанк установил курс гривны на новогодние праздники.

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