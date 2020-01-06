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Милованов объяснил, при каких условиях курс гривны будет укрепляться

Милованов объяснил, при каких условиях курс гривны будет укрепляться

Киев  •  УНН

 • 18303 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Глава министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов объяснил динамику и сделал прогноз по укреплению курса гривны в этом году. Об этом министр написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

По его мнению, курс гривны, “скорее всего”, будет укрепляться, “но все зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках”.

“Курс — это относительная цена украинской экономики к мировой. Когда эта цена меняется из-за изменения или в мире или в Украине, то имеет будет меняться и курс. Национальный банк может повлиять на такое изменение временно, немного придержать курс или сгладить колебания. Но ни один центральный банк, даже в развитых странах, не имеет достаточно силы сопротивляться серьезным изменениям курса”, — написал Милованов.

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Он отметил, что при любом изменении курса будут те, кто выигрывают и те, кто проигрывают. И это, по его словам, нормально.

“Когда курс доллара падает, страдают экспортеры и бюджет. А выигрывают потребители. Экспортеры получают меньше гривен за проданную продукцию, а их расходы в гривне остаются такими же. Бюджет страдает оттого, что НДС и другие налоги на импорт уменьшаются в гривневом эквиваленте. Потребители выиграют том, что рост цен (инфляция) замедляется. Особенно на импортные товары. И наоборот, когда курс доллара растет, страдают потребители, а экспортеры и бюджет выиграют”, — пояснил министр.

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В свою очередь, глава Минэкономразвития заявил, что фиксация курса невозможна. “Украина пыталась держать фиксированный курс и это привело к быстрой девальвации, например в 1998, 2008 или 2014 годах”, — отметил он.

Напомним, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, подводя итоги года, отметил, что по его мнению Нацбанк вел слишком жесткую монетарную политику — высокая ставка и малый объем выкупа доллару.

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