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Міль використовує зірки для навігації на великі відстані - учені

Київ • УНН

 • 430 перегляди

Щороку австралійська міль долає до тисячі кілометрів до гірських печер, використовуючи зірки для навігації. Це перше безхребетне, яке демонструє таку здатність на великі відстані.

Міль використовує зірки для навігації на великі відстані - учені
nature.com

Вид австралійської молі щоліта долає до тисячі кілометрів, використовуючи зірки для навігації, повідомили вчені в середу, вперше виявивши цей талант у безхребетних, які долають величезні відстані, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Щороку, коли температура починає зростати, богонгова міль (Agrotis infusa) вирушає у довгий нічний політ зі свого будинку на східному узбережжі країни до прохолодного притулку в глибині країни в печерах Австралійських Альп.

Нещодавно було виявлено, що вони можуть використовувати магнітне поле Землі як компас, щоб залишатися на шляху під час подорожі на відстань до 1000 кілометрів.

Тепер дослідження, опубліковане в журналі Nature, показало, що ці нетлі також можуть використовувати світло зірок і Чумацького Шляху, щоб знайти шлях крізь темряву.

"Це перше безхребетне, яке, як відомо, може використовувати зірки для цієї мети", - сказав AFP співавтор дослідження Ерік Варрант зі шведського Університету Лунда.

Єдиними іншими безхребетними, які, як відомо, використовують зірки для орієнтування, є жуки-гнойовики, але це на дуже коротких відстанях, сказав Варрант.

З усього тваринного світу лише деякі птахи, можливо, тюлені і, звичайно, люди можуть використовувати світло зірок для навігації на великі відстані.

Зараз до цього списку приєдналася богонгова міль, яка має довжину близько трьох сантиметрів і названа на честь корінного австралійського слова, що означає коричневий.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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