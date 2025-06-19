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Моль использует звезды для навигации на большие расстояния - ученые

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Ежегодно австралийская морская миля преодолевает до тысячи километров до горных пещер, используя звезды для навигации. Это первое беспозвоночное, демонстрирующее такую способность на большие расстояния.

Моль использует звезды для навигации на большие расстояния - ученые

Австралийский мотылек каждый год преодолевает до тысячи километров, используя звезды для навигации, сообщили ученые в среду, впервые обнаружив этот талант у беспозвоночных, преодолевающих огромные расстояния, сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Каждый год, когда температура начинает расти, моль Богонга (Agrotis infusa) отправляется в долгий ночной полет из своего дома на восточном побережье страны к прохладному убежищу в глубине страны в пещерах Австралийских Альп.

Недавно было обнаружено, что они могут использовать магнитное поле Земли в качестве компаса, чтобы оставаться на пути во время путешествия на расстояние до 1000 километров.

Теперь исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что эти мотыльки также могут использовать свет звезд и Млечного Пути, чтобы найти путь сквозь темноту.

"Это первое беспозвоночное, которое, как известно, может использовать звезды для этой цели", - сказал AFP соавтор исследования Эрик Варрант из шведского Университета Лунда.

Единственными другими беспозвоночными, которые, как известно, используют звезды для ориентации, являются навозные жуки, но это на очень коротких расстояниях, сказал Варрант.

Из всего животного мира лишь немногие птицы, возможно, тюлени и, конечно же, люди могут использовать свет звезд для навигации на большие расстояния.

Теперь к этому списку присоединилась моль Богонг, длина которых около трех сантиметров, и они названы в честь слова коренных австралийцев, означающего коричневый.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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