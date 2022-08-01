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Миколаїв "цілеспрямовано вбивають": фоторепортаж з міста після ворожих ударів

Миколаїв "цілеспрямовано вбивають": фоторепортаж з міста після ворожих ударів

Київ • УНН

 • 2123683 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Російські окупанти завдали масованого обстрілу Миколаєва у ніч на 31 липня та вранці. УНН пропонує фоторепортаж з міста, де видно наслідків руйнувань, які завдали рашисти.

Деталі

31 липня голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомляла, що майже 40 ракет вночі прилетіло по Миколаєву, це один з наймасштабніших обстрілів міста з початку повномасштабного вторгнення.

Вона заявила, що місто "цілеспрямовано вбивають".

Замазєєва наголосила, що місто-Герой Миколаїв стає другим Маріуполем.

Так, на фото, зокрема пошкоджений готель та спорткомлекс, які обстріляли вночі, 31 липня та вранці, близько 05:00.

Подекуди у місті можна побачити вирви від ракет російських окупантів.

Доповнення

Обстріл Миколаєва ворогом у ніч з 30 на 31 липня став одним з найсильніших з початку повномасштабного вторгнення.

Тієї ночі від наслідків ворожого обстрілу загинули генеральний директор компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса Вадатурська.

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