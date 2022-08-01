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Николаев "целенаправленно убивают": фоторепортаж из города после вражеских ударов

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Российские оккупанты совершили массированный обстрел Николаева в ночь на 31 июля и утром. УНН предлагает фоторепортаж из города, где видны последствия разрушений, которые нанесли решисты.

Детали

31 июля глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщала, что почти 40 ракет ночью прилетело по Николаеву, это один из самых масштабных обстрелов города с начала полномасштабного вторжения.

Она заявила, что город "целенаправленно убивают".

Замазеева подчеркнула, что город-Герой Николаев становится вторым Мариуполем.

Так, на фото, в том числе поврежден отель и спорткомлекс, которые обстреляли ночью, 31 июля и утром, около 05:00.

Кое-где в городе можно увидеть воронки от ракет российских оккупантов.

Дополнение

Обстрел Николаева врагом в ночь с 30 на 31 июля стал одним из сильнейших с начала полномасштабного вторжения.

В ту ночь от последствий вражеского обстрела погибли генеральный директор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена Раиса Вадатурская.

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