Николаев "целенаправленно убивают": фоторепортаж из города после вражеских ударов

Детали

31 июля глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщала, что почти 40 ракет ночью прилетело по Николаеву, это один из самых масштабных обстрелов города с начала полномасштабного вторжения.

Она заявила, что город "целенаправленно убивают".

Замазеева подчеркнула, что город-Герой Николаев становится вторым Мариуполем.

Так, на фото, в том числе поврежден отель и спорткомлекс, которые обстреляли ночью, 31 июля и утром, около 05:00.

Кое-где в городе можно увидеть воронки от ракет российских оккупантов.

Дополнение

Обстрел Николаева врагом в ночь с 30 на 31 июля стал одним из сильнейших с начала полномасштабного вторжения.

В ту ночь от последствий вражеского обстрела погибли генеральный директор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена Раиса Вадатурская.