Microsoft дозволить заходити в акаунти за допомогою відбитку пальця та розпізнавання обличчя

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Компанія Microsoft дозволить користувачам заходити у свої акаунти без введення пароля. Про це повідомляє УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Користувачі сервісу Microsoft зможуть відмовитися від паролів і заходити у свої облікові записи за допомогою відбитків пальців та функції розпізнавання облич. Нововведення стане доступним протягом кількох тижнів.

У компанії заявили, що традиційні паролі можна легко зламати, а використання альтернативних методів зробить сервіси Microsoft безпечнішими.

За даними представниці Microsoft Васу Джаккал, щосекунди відбувається понад 500 хакерських атак на паролі. Щороку цей показник становить 18 млрд разів. Також вона зазначає, що здебільшого люди вигадують паролі, які легко запам’ятати, тому хакери їх швидко вгадують.

Проте, незважаючи на нововведення, користувачі й далі зможуть заходити у свої акаунти за допомогою пароля.

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Нагадаємо

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