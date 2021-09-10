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Microsoft отложил возвращение сотрудников в офисы на неопределенный срок

Microsoft отложил возвращение сотрудников в офисы на неопределенный срок

Киев  •  УНН

 • 21950 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Корпорация Microsoft приняла решение пока отложить возвращение своих сотрудников в офисы, из-за роста количества случаев заражений COVID-19 в США и распространения штамма "Дельта". Об этом корпорация написала в своем блоге, передает УНН.

Детали

Microsoft начал открывать офисы с марта и планировал вернуть всех работников в офисы еще до июля. Затем эти планы отложили на сентябрь.

Последняя запланированная дата, которая была предназначена для возвращения работников в офис - 4 октября. Однако сейчас компания не сообщает, когда сотрудники смогут снова работать в офисах.

Цитата

"Учитывая неопределенность с COVID-19, мы решили отказаться от попыток спрогнозировать новую дату полного открытия наших офисов в США в пользу открытия наших американских офисов тогда, когда это будет безопасно в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения", - сообщил вице-президент Microsoft Джаред Спарату.

Добавим

Как сообщается, когда возвращение в офисы будет безопасно, компания сообщит о 30-дневном переходном периоде, который дает сотрудникам время для подготовки.

Недавно компания Google отложила возвращение своих работников в офис до января следующего года. В Apple также сообщили, что их сотрудники вернутся работать в офисы не ранее чем в январе 2022 года.

Напомним

Корпорация Microsoft обещала предоставить своим сотрудникам по всему миру бонусную выплату в размере 1,5 тысячи долларов за пандемии.

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