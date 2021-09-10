Microsoft отложил возвращение сотрудников в офисы на неопределенный срок
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Корпорация Microsoft приняла решение пока отложить возвращение своих сотрудников в офисы, из-за роста количества случаев заражений COVID-19 в США и распространения штамма "Дельта". Об этом корпорация написала в своем блоге, передает УНН.
Детали
Microsoft начал открывать офисы с марта и планировал вернуть всех работников в офисы еще до июля. Затем эти планы отложили на сентябрь.
Последняя запланированная дата, которая была предназначена для возвращения работников в офис - 4 октября. Однако сейчас компания не сообщает, когда сотрудники смогут снова работать в офисах.
Цитата
"Учитывая неопределенность с COVID-19, мы решили отказаться от попыток спрогнозировать новую дату полного открытия наших офисов в США в пользу открытия наших американских офисов тогда, когда это будет безопасно в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения", - сообщил вице-президент Microsoft Джаред Спарату.
Добавим
Как сообщается, когда возвращение в офисы будет безопасно, компания сообщит о 30-дневном переходном периоде, который дает сотрудникам время для подготовки.
Недавно компания Google отложила возвращение своих работников в офис до января следующего года. В Apple также сообщили, что их сотрудники вернутся работать в офисы не ранее чем в январе 2022 года.
Напомним
Корпорация Microsoft обещала предоставить своим сотрудникам по всему миру бонусную выплату в размере 1,5 тысячи долларов за пандемии.