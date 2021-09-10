Microsoft відклав повернення співробітників в офіси на невизначений термін
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Корпорація Microsoft прийняла рішення поки відкласти повернення своїх співробітників в офіси, через ріст кількості випадків заражень COVID-19 в США і поширення штаму "Дельта". Про це корпорація написала у своєму блозі, передає УНН.
Деталі
Microsoft почав відкривати офіси з березня і планував повернути всіх працівників в офіси ще до липня. Потім ці плани відклали на вересень.
Остання запланована дата, яка була призначена для повернення працівників у офіс - 4 жовтня. Проте зараз компанія не повідомляє, коли співробітники зможуть знову працювати у офісах.
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"З огляду на невизначеність з COVID-19, ми вирішили відмовитися від спроб спрогнозувати нову дату повного відкриття наших офісів у США на користь відкриття наших американських офісів тоді, коли це буде безпечно відповідно до рекомендацій органів охорони здоров'я", - повідомив віце-президент Microsoft Джаред Спарату.
Додамо
Як повідомляється, коли повернення до офісів буде безпечно, компанія повідомить про 30-денний перехідний період, який дає співробітникам час для підготовки.
Нещодавно компанія Google відклала повернення своїх працівників в офіс до січня наступного року. У Apple також повідомили, що їх співробітники повернуться працювати в офіси не раніше ніж у січні 2022 року.
Нагадаємо
Корпорація Microsoft обіцяла надати своїм співробітникам по всьому світу бонусну виплату в розмірі 1,5 тисячі доларів через пандемію.