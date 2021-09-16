Microsoft разрешит заходить в аккаунты с помощью отпечатка пальца и распознавания лица
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Компания Microsoft позволит пользователям заходить в свои аккаунты без ввода пароля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Пользователи сервиса Microsoft смогут отказаться от паролей и заходить в свои учетные записи с помощью отпечатков пальцев и функции распознавания лиц. Нововведение станет доступным в течение нескольких недель.
В компании заявили, что традиционные пароли можно легко взломать, а использование альтернативных методов сделает сервисы Microsoft безопасными.
По данным представительницы Microsoft Васу Джаккал, каждую секунду происходит свыше 500 хакерских атак на пароли. Ежегодно этот показатель составляет 18 млрд раз. Также она отмечает, что в основном люди придумывают пароли, которые легко запомнить, поэтому хакеры их быстро угадывают.
Однако, несмотря на нововведение, пользователи и дальше смогут входить в свои аккаунты с помощью пароля.
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Напомним
Instagram тестирует функцию “Избранное” для просмотра приоритетных постов. Новая функция поможет настроить ленту так, чтобы публикации от любимых аккаунтов отображались раньше, чем другие.