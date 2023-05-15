"Ми не знаємо, чим закінчиться ця війна" - Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Найневідкладніше завдання НАТО — забезпечити перемогу України у війні з росією, заявив у понеділок на Копенгагенському саміті демократії генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, передає УНН, пише CNN.
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«Найнагальніше завдання зараз — забезпечити перемогу України, щоб президент путін не виграв цю війну», — сказав Столтенберг.
«По суті, завдання НАТО полягає в тому, щоб підтримати Україну, як це роблять уже понад рік союзники з НАТО, а також не допустити ескалації цієї війни за межі України».
Голова Альянсу також заявив, що важливо, щоб Україна була озброєна для захисту від російської агресії зараз і в майбутньому.
«Ми не знаємо, чим закінчиться ця війна, але ми знаємо, що коли вона закінчиться, вкрай важливо, щоб ми змогли запобігти повторенню історії», — додав він.
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