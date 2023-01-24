"Готуємо рішення, яке скоро оприлюднимо" - міністр оборони Німеччини про поставку Leopard Україні

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"Щодо розмови про танки Leopard. Я можу вам сказати, що тут немає нової інформації, ситуація не змінилася, і ми готуємо наше рішення, яке буде дуже скоро. Як я зазначав (на засіданні Контактної групи з питань оборони України - ред.) у Рамштайні, ми заохочуємо наших партнерів, якщо вони цього хочуть і якщо вони мають можливість розпочати навчання на танках Leopard", - сказав він.

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Окрім цього, Пісторіус нагадав, що наразі Бундесвер (Збройні сили ФРН) вивчає поточний стан танків у країні.

"Справа не тільки в тому, щоб порахувати наші танки, адже ми знаємо, скільки їх у нас є. Це набагато складніше. Нам потрібно дивитися на потенціал, який ми маємо, запаси, які має галузь, і, звичайно, сумісність, про яку часто забувають. Це важливе питання, тому що різні типи транспортних засобів Leopard повинні бути сумісними", - продовжив міністр.

За його словами, важливо проаналізувати, які типи озброєння можна поєднувати, як надати логістичну підтримку, ремонт та як провести постачання. Пісторіус наголосив, що необхідно "діяти швидко, коли виникає потреба". Він також спростував твердження, що серед союзників та Німеччини "бракує єдності".

"Є деякі партнери, які все ще оцінюють рішення, а інші хочуть працювати, але швидше, але ми єдині. Це процес, який триває", - підсумував він.

Нагадаємо

Сполученим Штатам та їхнім союзникам не вдалося під час переговорів у Німеччині минулого тижня, відомих як "Рамштайн" переконати Берлін надати свої бойові танки Leopard Україні, що є ключовою вимогою Києва.

Представник уряду ФРН Штеффен Хебестрайт у понеділок, 23 січня, заявив, що Німеччина "не ізольована", коли йдеться про можливе постачання бойових танків. Одні країни виступають за, інші - проти.

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