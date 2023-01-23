Берлін каже, поставки Leopard не виключаються
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Німеччина "не ізольована", коли йдеться про можливе постачання бойових танків. Одні країни виступають за, інші - проти, заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебестрайт, пише УНН з посиланням на Tagesschau.
Деталі
Федеральний уряд Німеччини не виключає постачання бойових танків Leopard 2, відзначає видання. Однак рішення з цього приводу ще не ухвалене.
Хебестрейт заявив, що не може підтвердити повідомлення ЗМІ про те, що уряд США роздратований нерішучістю щодо постачання зброї з Німеччини.
Переговори зі США тривали та були конструктивними. Канцлер ФРН Олаф Шольц продовжує виступати за дуже тісну координацію із США, пише видання.
Доповнення
В уряді Німеччині заявили, що поки не отримував заявки від західних партнерів на схвалення поставок основних бойових танків Leopard в Україну.