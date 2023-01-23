Берлин говорит, поставки Leopard не исключаются
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Германия "не изолирована", когда речь идет о возможной поставке боевых танков. Одни страны выступают за, другие - против, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрайт, пишет УНН со ссылкой на Tagesschau.
Детали
Федеральное правительство Германии не исключает поставки боевых танков Leopard 2, отмечает издание. Однако решение по этому поводу еще не принято.
Хебестрейт заявил, что не может подтвердить сообщения СМИ о том, что правительство США раздражено нерешительностью в отношении поставок оружия из Германии.
Переговоры с США продолжались и были конструктивными. Канцлер ФРГ Олаф Шольц продолжает выступать за очень тесную координацию с США, пишет издание.
Дополнение
В правительстве Германии заявили, что пока не получали заявки от западных партнеров на одобрение поставок основных боевых танков Leopard в Украину.