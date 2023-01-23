Берлин говорит, поставки Leopard не исключаются

Детали

Федеральное правительство Германии не исключает поставки боевых танков Leopard 2, отмечает издание. Однако решение по этому поводу еще не принято.

Хебестрейт заявил, что не может подтвердить сообщения СМИ о том, что правительство США раздражено нерешительностью в отношении поставок оружия из Германии.

Переговоры с США продолжались и были конструктивными. Канцлер ФРГ Олаф Шольц продолжает выступать за очень тесную координацию с США, пишет издание.

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В правительстве Германии заявили, что пока не получали заявки от западных партнеров на одобрение поставок основных боевых танков Leopard в Украину.