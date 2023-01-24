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"Готовим решение, которое скоро обнародуем" - министр обороны Германии о поставке Leopard Украине

Киев • УНН

 • 930372 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что решение о вероятном предоставлении Украине танков Leopard, или же разрешения другим странам-партнерам, которые владеют вооружением, поставлять их Киеву, готовится. Об этом он заявил на совместном брифинге с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает корреспондент УНН.

"Готовим решение, которое скоро обнародуем" - министр обороны Германии о поставке Leopard Украине

Цитата

"Относительно разговора о танках Leopard. Я могу вам сказать, что здесь нет новой информации, ситуация не изменилась, и мы готовим наше решение, которое будет очень скоро. Как я отмечал (на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины - ред.) в Рамштайне, мы поощряем наших партнеров, если они этого хотят и если они имеют возможность начать обучение на танках Leopard", - сказал он.

Детали

Кроме этого, Писториус напомнил, что в настоящее время Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) изучает текущее состояние танков в стране.

"Дело не только в том, чтобы посчитать наши танки, ведь мы знаем, сколько их у нас есть. Это гораздо сложнее. Нам нужно смотреть на потенциал, который мы имеем, запасы, которые имеет отрасль, и, конечно, совместимость, о которой часто забывают. Это важный вопрос, потому что различные типы транспортных средств Leopard должны быть совместимыми", - продолжил министр.

По его словам, важно проанализировать, какие типы вооружения можно сочетать, как предоставить логистическую поддержку, ремонт и как провести поставки. Писториус подчеркнул, что необходимо "действовать быстро, когда возникает необходимость". Он также опроверг утверждение, что среди союзников и Германии "не хватает единства".

"Есть некоторые партнеры, которые все еще оценивают решения, а другие хотят работать, но быстрее, но мы едины. Это процесс, который продолжается", - подытожил он.

Напомним

Соединенным Штатам и их союзникам не удалось во время переговоров в Германии на прошлой неделе, известных как "Рамштайн", убедить Берлин предоставить свои боевые танки Leopard Украине, что является ключевым требованием Киева.

Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрайт в понедельник, 23 января, заявил, что Германия "не изолирована", когда речь идет о возможной поставке боевых танков. Одни страны выступают за, другие - против.

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