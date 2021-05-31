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Ми готові захищати наших союзників - Столтенберг про нарощування російських військ на західному кордоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, у відповідь на заяву Росії створити на західному кордоні 20 нових військових з'єднань, заявив, що НАТО готове захищати своїх союзників. Про це генсекретар заявив під час онлайн-брифінгу в Брюсселі, повідомляє УНН.

Ми готові захищати наших союзників - Столтенберг про нарощування російських військ на західному кордоні

Цитата

"Ми демонструємо нашу готовність захищати наших союзників, також проводячи спільні навчання. Але все, що ми робимо, робиться заради оборони", - заявив генсек НАТО.

Деталі

Столтенберг підкреслив, що Росія продовжує дестабілізувати ситуацію на Донбасі і Сході України. Він зазначив, що в останні роки країна-агресор інвестує нові військові можливості, і готова застосувати військову силу проти сусідів, що пояснює підвищену готовність сил НАТО.

Контекст

Глава Міністерства оборони РФ Сергій Шойгу в понеділок заявив, що Росія створює 20 нових нових військових з'єднань в західному військовому окрузі. У Москві заявили, що такі дії викликані нібито через "недружні дії" з боку НАТО.

Шойгу заявляв, що дії НАТО "руйнують систему безпеки в світі і змушують нас вжити заходів адекватної протидії".

Нагадаємо

Керівник Прикордонної служби ФСБ РФ Володимир Кулешов заявив в інтерв'ю ЗМІ, що Україна перестала копати рів на кордоні з Росією в рамках проекту "Стіна".

Він стверджував, що через нестачу коштів, на його думку, роботи припинилися.

Державна прикордонна служба України в той же день спростувала інформацію. Як заявляв в коментарі УНН спікер ДПСУ Андрій Демченко, роботи на кордоні України з РФ тривають в рамках інженерного облаштування.

Крім того, Україна в кінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною.

Такі дії РФ викликали занепокоєння. За даними керівництва ЄС і України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях "контрольними перевірками".

Москва 22 квітня оголосила про відвід військ.

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