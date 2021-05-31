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Мы готовы защищать наших союзников - Столтенберг о наращивании российских войск на западной границе

Киев • УНН

 • 17570 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в ответ на заявление России создать на западной границе 20 новых военных соединений, заявил, что НАТО готово защищать своих союзников. Об этом генсекретарь заявил во время онлайн-брифинга в Брюсселе, сообщает УНН.

Мы готовы защищать наших союзников - Столтенберг о наращивании российских войск на западной границе

Цитата

"Мы демонстрируем нашу готовность защищать наших союзников, также проводя совместные учения. Но все, что мы делаем, делается ради обороны", - заявил генсек НАТО.

Детали

Столтенберг подчеркнул, что Россия продолжает дестабилизировать ситуацию на Донбассе и востоке Украины. Он отметил, что в последние годы страна-агрессор инвестирует новые военные возможности, и готова применить военную силу против соседей, что объясняет повышенную готовность сил НАТО.

Контекст

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник заявил, что Россия создает 20 новых новых воинских соединений в западном военном округе. В Москве заявили, что такие действия вызваны якобы из-за “недружественных действий” со стороны НАТО.

Шойгу заявлял, что действия НАТО “разрушают систему безопасности в мире и заставляют нас принять меры адекватного противодействия”.

Напомним

Руководитель Пограничной службы ФСБ РФ Владимир Кулешов заявил в интервью СМИ, что Украина перестала рыть ров на границе с Россией в рамках проекта "Стена".

Он утверждал, что из-за недостатка денежных средств, по его мнению, работы прекратились.

Государственная пограничная служба Украины в тот же день опровергла информацию. Как заявлял в комментарии УНН спикер ГПСУ Андрей Демченко, работы на границе Украины с РФ продолжаются в рамках инженерного обустройства.

Кроме того, Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной.

Такие действия РФ вызвали беспокойство. По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих.

Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками".

Москва 22 апреля объявила об отводе войск.

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