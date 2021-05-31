Мы готовы защищать наших союзников - Столтенберг о наращивании российских войск на западной границе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в ответ на заявление России создать на западной границе 20 новых военных соединений, заявил, что НАТО готово защищать своих союзников. Об этом генсекретарь заявил во время онлайн-брифинга в Брюсселе, сообщает УНН.
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"Мы демонстрируем нашу готовность защищать наших союзников, также проводя совместные учения. Но все, что мы делаем, делается ради обороны", - заявил генсек НАТО.
Детали
Столтенберг подчеркнул, что Россия продолжает дестабилизировать ситуацию на Донбассе и востоке Украины. Он отметил, что в последние годы страна-агрессор инвестирует новые военные возможности, и готова применить военную силу против соседей, что объясняет повышенную готовность сил НАТО.
Контекст
Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник заявил, что Россия создает 20 новых новых воинских соединений в западном военном округе. В Москве заявили, что такие действия вызваны якобы из-за “недружественных действий” со стороны НАТО.
Шойгу заявлял, что действия НАТО “разрушают систему безопасности в мире и заставляют нас принять меры адекватного противодействия”.
Напомним
Руководитель Пограничной службы ФСБ РФ Владимир Кулешов заявил в интервью СМИ, что Украина перестала рыть ров на границе с Россией в рамках проекта "Стена".
Он утверждал, что из-за недостатка денежных средств, по его мнению, работы прекратились.
Государственная пограничная служба Украины в тот же день опровергла информацию. Как заявлял в комментарии УНН спикер ГПСУ Андрей Демченко, работы на границе Украины с РФ продолжаются в рамках инженерного обустройства.
Кроме того, Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной.
Такие действия РФ вызвали беспокойство. По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих.
Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками".
Москва 22 апреля объявила об отводе войск.