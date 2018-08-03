МЕРТ прогнозує долар по 28,5 грн на кінець року
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Відповідно до очікувань МЕРТ, на кінець 2018 року обмінний курс гривні до долара становитиме 28,5 грн/долар (±1), передає УНН з посиланням на Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки, опублікований на сайті Мінекономрозвитку.
Відповідно до документу, МЕРТ очікує, що обмінний курс гривні до долара США на кінець року становитиме 28,5 грн/долар (±1).
При цьому, відповідно до першого сценарію, який пропонується взяти як базовий, в середньому за рік обмінний курс гривні до долара становитиме 27,5 грн/долар у 2018 році, у 2019 році — 28,2 грн/долар, у 2020 році — 29,7 грн/долар, у 2021 році — 30,4 грн/долар.
За цим сценарієм, на кінець року долар в Україні коштуватиме у 2019 році — 29,4 (±2) грн/долар, у 2020 році — 30,2 (±2) грн/долар, у 2021 році — 30,7 (±2) грн/долар.
Довідка УНН.
Прогноз розроблено за трьома сценаріями та ґрунтується на аналізі розвитку економіки впродовж останніх трьох років, поточної економічної ситуації, припущеннях, які враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників.
Параметри першого сценарію пропонується використати під час підготовки проектів Державного бюджету України на 2019 рік та Прогнозу Державного бюджету України на 2020 і 2021 роки, а також інших програмних і прогнозних документів.
Нагадаємо, затверджений урядом прогноз економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки передбачає три сценарії розвитку. Відповідно до першого прогнозується щорічне зростання ВВП на рівні 3,5% (у 2018 році — на 3%), відповідно до другого — 4,3% щорічно (у 2018 році — 4%), відповідно до третього — 1,3% щорічно (у 2018 році — 1,2%).