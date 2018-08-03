МЭРТ прогнозирует доллар по 28,5 грн на конец года
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Согласно ожиданиям МЭРТ, на конец 2018 года обменный курс гривны к доллару составит 28,5 грн/доллар (±1), передает УНН со ссылкой на Прогноз экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы, опубликованный на сайте Минэкономразвития.
Согласно документу, МЭРТ ожидает, что обменный курс гривны к доллару США на конец года составит 28,5 грн/доллар (±1).
При этом, согласно первому сценарию, который предлагается принять в качестве базового, в среднем за год обменный курс гривны к доллару составит 27,5 грн/доллар в 2018 году, в 2019 году — 28,2 грн/доллар, в 2020 году — 29,7 грн/доллар, в 2021 году — 30,4 грн/доллар.
По этому сценарию, на конец года доллар в Украине будет стоить в 2019 году — 29,4 (± 2) грн/доллар, в 2020 году — 30,2 (±2) грн/доллар, в 2021 году — 30,7 (±2) грн/доллар.
Справка УНН.
Прогноз разработан по трем сценариям и основывается на анализе развития экономики в течение последних трех лет, текущей экономической ситуации, предположениях, которые учитывают влияние внешних и внутренних факторов.
Параметры первого сценария предлагается использовать при подготовке проектов Государственного бюджета Украины на 2019 год и Прогноза Государственного бюджета Украины на 2020 и 2021 годы, а также других программных и прогнозных документов.
Напомним, утвержденный правительством прогноз экономического и социального развития Украины на 2018-2020 годы предусматривает три сценария развития. Согласно первому прогнозируется ежегодный рост ВВП на уровне 3,5% (в 2018 году — на 3%), согласно второму — 4,3% ежегодно (в 2018 году — 4%), согласно третьему — 1,3% ежегодно (в 2018 году — 1,2%).