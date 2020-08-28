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Меркель застерегла РФ від втручання в справи Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель застерегла Москву від силового втручання у контексті ситуації в Білорусі. Про це повідомляє DW, передає УНН.

Меркель застерегла РФ від втручання в справи Білорусі

"Коментуючи ситуацію в Білорусі, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель застерегла Росію від силового втручання", - йдеться у повідомленні.

Учасники мирних протестів повинні мати можливість виступати за свої "права і свободи без втручання ззовні", заявила очільниця німецького уряду.

Меркель піддала критиці і зроблену напередодні заяву російського президента Володимира Путіна про створення резерву з російських силовиків, які можуть бути використані для придушення протестів у Білорусі. "Я сподіваюся, що такі сили не будуть задіяні", - зазначила канцлер.

Тим часом ЄС очікує від влади Білорусі "негайного і беззастережного звільнення затриманих журналістів, а також всіх мирних демонстрантів". Відповідне повідомлення розмістив в своєму Twitter офіційний представник глави дипломатичного відомства ЄС Жозепа Борреля Петер Стано. Він зазначив, що ЗМІ повинні "виконувати свою роботу без залякувань", а "вільна преса має вирішальне значення для демократії, якої вимагає народ Білорусі".

Нагадаємо, в Білорусі 9 серпня відбулися шості за роки незалежності президентські вибори. За офіційними даними, на президентських виборах в Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а "проти всіх" проголосувало 6% виборців.

На тлі оголошених результатів виборів в Білорусі розпочалися протести.

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