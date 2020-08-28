Меркель предостерегла РФ от вмешательства в дела Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла Москву от силового вмешательства в контексте ситуации в Беларуси. Об этом сообщает DW, передает УНН.
"Комментируя ситуацию в Беларуси, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла Россию от силового вмешательства", - говорится в сообщении.
Участники мирных протестов должны иметь возможность выступать за свои "права и свободы без вмешательства извне", заявила руководительница немецкого правительства.
Меркель подвергла критике и сделанное накануне заявление российского президента Владимира Путина о создании резерва из российских силовиков, которые могут быть использованы для подавления протестов в Беларуси. "Я надеюсь, что такие силы не будут задействованы", - отметила канцлер.
Между тем ЕС ожидает от властей Беларуси "немедленного и безоговорочного освобождения задержанных журналистов, а также всех мирных демонстрантов". Соответствующее сообщение разместил в своем Twitter официальный представитель главы дипломатического ведомства ЕС Жозепа Борреля Петер Стано. Он отметил, что СМИ должны "выполнять свою работу без запугиваний", а "свободная пресса имеет решающее значение для демократии, которой требует народ Беларуси".
Напомним, в Беларуси 9 августа состоялись шестые за годы независимости президентские выборы. По официальным данным, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а "против всех" проголосовало 6% избирателей.
На фоне объявленных результатов выборов в Беларуси начались протесты.