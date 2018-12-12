Меркель виступає за продовження санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Берлін виступає за продовження санкцій проти Росії. Про це заявила у середу під час виступу перед депутатами канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає УНН з посиланням на Twitter партії ХДС.
“Меркель щодо ситуації в Україні: ми будемо працювати над продовженням санкцій проти Росії. Ми стурбовані російською поведінкою”, — йдеться в повідомленні партії.
Канцлер також підкреслила, що Берлін не приймає одностороннього використання Росією Азовського моря.
Нагадаємо, на зустрічі Європейської ради 13 і 14 грудня канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон звітуватимуть щодо виконання мінських угод в контексті розгляду питання про продовження санкцій проти РФ.
Як повідомляв УНН, 13-14 грудня на засіданні Європейської Ради певні лідери держав-членів ЄС порушуватимуть питання ескалації в Азовському та Чорному морях і додаткових санкцій до РФ з урахуванням пропозицій, наданих міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.