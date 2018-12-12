Меркель выступает за продолжение санкций против РФ

"Меркель о ситуации в Украине: мы будем работать над продолжением санкций против России. Мы обеспокоены российским поведением", - говорится в сообщении партии.

Канцлер также подчеркнула, что Берлин не принимает одностороннего использования Россией Азовского моря.

Напомним, на встрече Европейского совета 13 и 14 декабря канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон будут отчитываться по выполнению минских соглашений в контексте рассмотрения вопроса о продлении санкций против РФ.

Как сообщал УНН, 13-14 декабря на заседании Европейского Совета определенные лидеры государств-членов ЕС будут поднимать вопрос эскалации в Азовском и Черном морях и дополнительных санкций в РФ с учетом предложений, предоставленных министром иностранных дел Павлом Климкиным.