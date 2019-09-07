Меркель у Пекіні наголосила на правах та свободах жителів Гонконгу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель під час візиту до Пекіна закликала захистити права та свободи жителів Гонконгу, а також до мирного розв’язання ситуації, що склалася внаслідок масових протестів в цьому адміністративному районі. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
“Права та свободи громадян Гонконгу, звісно, мають бути забезпечені”, — заявила вона у п’ятницю, 6 вересня, під час спільної пресконференції із прем’єром Державної ради КНР Лі Кецяном.
Меркель нагадала, що угода між Великою Британією та Китаєм щодо передачі колишньої британської колонії залишається чинною, а тому її потрібно дотримуватися.
Канцлерка додала, що необхідно зробити все, аби уникнути насильства, а ситуація, яка склалася внаслідок протестів у Гонконгу, має бути вирішена шляхом діалогу. Вона також привітала рішення уряду Гонконгу остаточно відкликати суперечливий законопроєкт про екстрадицію, який саме і викликав масові протести. За її словами, наявні ознаки того, що голова адміністрації району Керрі Лам прагне діалогу з протестувальниками. “Сподіваюся, демонстранти візьмуть участь у діалозі”, — зазначила Меркель.
Варто нагадати, що Китай закликав ЄС негайно припинити “втручатися в справи Гонконгу”.