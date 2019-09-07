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6 марта, 17:12 • 115910 просмотра

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Меркель в Пекине сделала акцент на правах и свободах жителей Гонконга

Меркель в Пекине сделала акцент на правах и свободах жителей Гонконга

Киев  •  УНН

 • 9777 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Пекин призвала защитить права и свободы жителей Гонконга, а также призвала прийти к мирному разрешению ситуации, что сложилась в результате массовых протестов в этом административном районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

“Права и свободы граждан Гонконга, конечно, должны быть обеспечены”, — заявила она в пятницу, 6 сентября, во время совместной пресс конференции с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцян.

Меркель напомнила, что соглашение между Великобританией и Китаем о передаче бывшей британской колонии остается в силе, а потому ее нужно соблюдать.

Канцлер добавила, что необходимо сделать все, чтобы избежать насилия, а ситуация, которая сложилась в результате протестов в Гонконге, должна быть решена путем диалога. Она также поздравила решение правительства Гонконга окончательно отозвать противоречивый законопроект об экстрадиции, который как раз и вызвал массовые протесты. По ее словам, имеются признаки того, что глава администрации района Керри Лам стремится к диалогу с протестующими. “Надеюсь, демонстранты примут участие в диалоге”, — отметила Меркель.

Стоит напомнить, что Китай призвал ЕС немедленно прекратить “вмешиваться в дела Гонконга”.

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