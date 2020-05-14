Меркель допустила відповідь Берліна на хакерські атаки з Росії

Німеччина залишає за собою право вжити “заходів, в тому числі щодо Росії”, у відповідь на подібні “обурливі” дії, зазначила Меркель.

За словами канцлера, російська сторона застосовує стратегію “гібридної війни”, частиною якої є “дезорієнтація” і “перекручування фактів”. Це необхідно “брати до уваги”, додала Меркель. За її словами, вона і далі буде намагатися зберегти добрі стосунки з Росією, тому вважає за необхідне продовжувати дипломатичні зусилля.

Однак, продовжувала канцлер, подібні інциденти заважають співпраці. У зв’язку з цим вона згадала заходи, прийняті німецькою стороною після резонансного вбивства колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілів в німецькій столиці. Тоді Берлін критикував Москву з приводу недостатнього співробітництва в розслідуванні на тлі численних свідчень того, що вбивство було виконано на замовлення російської або чеченської влади, а пізніше Німеччина вислала двох російських дипломатів.

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В результаті кібератаки на внутрішні мережі німецького Бундестагу в 2015 році було викрадено кілька гігабайт даних, в тому числі велика кількість електронних листів з депутатського бюро канцлера. Комп’ютерну систему бундестагу довелося відключити на кілька днів з метою безпеки. Експерти Федерального відомства з кримінальних справ (BKA) і Федерального відомства з безпеки в сфері інформаційних технологій (BSI) частково реконструювали події п’ятирічної давності і прийшли до висновку, що до викрадення переписки можуть бути причетні хакери, пов’язані з Головним управлінням Генштабу ЗС Росії (колишнім ГРУ).

На початку травня стало відомо, що Федеральна прокуратура Німеччини видала ордер на арешт російського хакера Дмитра Бадіна, якого німецькі правоохоронці підозрюють в атаці на бундестаг. Його також розшукує Федеральне бюро розслідувань США як учасники угрупування Fancy Bear, підозрюваної у втручанні в вибори президента.

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