Мери столиць країн Вишеградської групи прагнуть прямої співпраці з ЄС

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Мери Будапешта, Варшави, Праги та Братислави створили альянс через незадоволення відносинами урядів Угорщини, Польщі, Чехії та Словаччини з Європейським Союзом. Вони зібрались у Будапешті у понеділок, 16 грудня, де підписали "Пакт вільних столиць". Про це пише агенція AFP, передає УНН.