Mercedes, 200 км/год та селфі: проти киянки склали адмінпротокол через їзду містом у стані сп'яніння

"Знайомтеся, це Анна Краснова. Вона киянка, любить танцювати, випивати, а потім їздити на Mercedes, зареєстрованому на її маму, зі швидкістю 200 кілометрів на годину, створюючи загрозу життю інших водіїв і пішоходів", - пише він.

Геращенко нагадує про трагічний випадок, який стався в Харкові, коли в ДТП загинуло 6 людей.

"Не знаю, чи знає Анна Краснова про долю іншого молодої дівчини з Харкова - Олени Зайцевої, яка погубила життя 6-х українців і травмувала ще 7 осіб. Суд засудив її до 10 років позбавлення волі за це. І замість танців з подругами вона чекає тепер свого часу в колонії", - додає він.

Заступник міністра внутрішніх справ України зазначає, що нещодавно її зупинили патрульні, і як виявилося, вона була за кермом в стані алкогольного сп'яніння.

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"Аня любить красуватися тим, як вона їздить на критичній швидкості, і регулярно публікує відео про це в своїх соціальних мережах. У ніч з 2-го на 3-е квітня автомобіль Анни не зупинився на вимогу патрульних поліцейських. Після короткого переслідування вулицями нічного Києва, патрульні змусили Анну зупинитися. Прилад для вимірювання алкоголю показав, що Анна управляла автомобілем в стані алкогольного сп'яніння", - повідомляє Геращенко.

За його слова, на неї складено адміністративний протокол за статтею 130 КУпАП - водіння в стані алкогольного сп'яніння.

"Далі своє слово скаже суд. Ця стаття передбачає штраф у розмірі 10 200 гривень та позбавлення прав строком на один рік. Хоча мені здається, що деяких треба позбавляти водійських прав довічно", - підсумовує він.

Крім цього, він звертається до людей і просить їх не сідати за кермо в стані сп'яніння.

"Не будьте такими як Анна Краснова! Не сідайте за кермо після вживання алкоголю. Не перевищуйте швидкість. Чи не знімайте однією рукою селфі, коли ви керуєте автомобілем. Бережіть своє життя та життя оточуючих. Інші люди теж хочуть жити, а не загинути під колесами нової "Зайцевої" або ж "Краснової", - пише Геращенко.

Також він нагадує, що у Верховній Раді знаходиться на розгляді законопроект №2695 і якщо його схвалять народні депутати, то особи, які повторно протягом одного року будуть викриті у водінні в нетверезому вигляді, замість штрафу в 20 400 гривень, можуть отримати 15 діб арешту.

Нагадаємо, туристка, яка днями повернулася з Бангкока, замість самоізоляції розважалася з друзями і "документувала" все у соцмережах. Але правоохоронці виявили даний факт порушення карантину і вручили їй протокол про адміністративне правопорушення за яким послідує штраф у 17 тис. гривень.