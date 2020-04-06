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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Mercedes, 200 км/ч и селфи: против киевлянки составили админпротокол за езду по городу в состоянии опьянения

Mercedes, 200 км/ч и селфи: против киевлянки составили админпротокол за езду по городу в состоянии опьянения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Киеве составили админпротокол на Анну Краснову, которая систематически ездила на скорости 200 км/час в состоянии алкогольного опьянения и при этом делала селфи и снимала видео. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.

"Знакомьтесь, это Анна Краснова. Она киевлянка, любит танцевать, выпивать, а потом ездить на Mercedes, зарегистрированном на ее маму, со скоростью 200 километров в час, создавая угрозу жизни других водителей и пешеходов", - пишет он.

Геращенко напоминает о трагическом случае, который произошел в Харькове, когда в ДТП погибло 6 людей.

"Не знаю, знает ли Анна Краснова о судьбе другой молодой девушки из Харькова - Алены Зайцевой, которая погубила жизни 6-х украинцев и травмировала ещё 7 человек. Суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы за это. И вместо танцев с подругами она коротает теперь своё время в колонии", - добавляет он.

Заместитель министра внутренних дел Украины отмечает, что недавно ее остановили патрульные, и как вияснилось, она была за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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"Аня любит красоваться тем, как она ездит с запредельной скоростью, и регулярно публикует видео об этом в своих социальных сетях. В ночь с 2-го на 3-е апреля автомобиль Анны не остановился по требованию патрульных полицейских. После короткого преследования по улицам ночного Киева, патрульные вынудили Анну остановиться. Прибор для измерения алкоголя показал, что Анна управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения", - сообщает Геращенко.

По его слова, на нее составлен административный протокол по статье 130 КУпАП - вождение в состоянии алкогольного опьянения.

"Дальше своё слово скажет суд. Эта статья предусматривает штраф в размере 10 200 гривен и лишение прав сроком на один год. Хотя мне кажется, что некоторых надо лишать водительских прав пожизненно", - подитоживает он.

Кроме этого, он обращается к людям и просит их не садиться за руль в состоянии опьянения.

"Не будьте такими как Анна Краснова! Не садитесь за руль после употребления алкоголя. Не превышайте скорость. Не снимайте одной рукой селфи, когда вы ведёте машину. Берегите свои жизни и жизни окружающих. Другие люди тоже хотят жить, а не погибнуть под колёсами очередной "Зайцевой" или "Красновой", - пишет Геращенко.

Также он напоминает, что в Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект № 2695 и если его одобрят народные депутаты, то лица, которые повторно в течении одного года будут изобличены в вождении в нетрезвом виде, вместо штрафа в 20 400 гривен, могут получить 15 суток ареста.

Напомним, туристка, которая на днях вернулась из Бангкока, вместо самоизоляции развлекалась с друзьями и "документировала" все в соцсетях. Но правоохранители обнаружили данный факт нарушения карантина и вручили ей протокол об административном правонарушении за которым последует штраф в 17 тыс. гривен.

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