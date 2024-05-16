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Медичні заклади Київщини отримають 7 нових електромобілів MG4 Electric

Медичні заклади Київщини отримають 7 нових електромобілів MG4 Electric

Київ • УНН

 • 17009 перегляди

Заклади первинної медичної допомоги Київської області отримують 7 нових електромобілів MG4, що дозволить лікарям надавати більш якісні послуги.

У Київській області заклади первинної медико-санітарної допомоги отримують 7 нових автомобілів MG4 Electric для підтримки своєї роботи. Ключі від автівок вже передали трьом закладам, іншим – незабаром. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у Telegram, передає УНН.

Деталі

Разом з Міністром охорони здоровʼя Віктором Ляшком передали ключі від автівок трьом закладам первинної медико-санітарної допомоги області, іншим – найближчим часом

- написав Кравченко.

За його словами, нові автівки поїдуть в Ірпінь, Бориспіль, Калинівку, Бучу, Березань, Гостомель та Боярку.

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Як вказав начальник ОВА, електрокари допомогли закупити міжнародні партнери. Вони придбані у рамках Угоди про грант Глобального фонду фінансування (Проєкт "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя" (HEAL Ukraine) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Автівка, попри свою компактність, швидка та мегафункціональна. Переконався в цьому особисто. Щиро радію, що працівники нашої первинки зможуть бути ще більш мобільними та надавати ще якісніші послуги

- вказав Кравченко.

Електромобілі допоможуть медикам надавати паліативну допомоги на дому, проводити патронажні огляди новонароджених, виїздити  до малорухливих пацієнтів та транспортувати вакцину. Медики також зможуть без проблем та втрати часу діставатися до пацієнтів у віддалених громадах та оперативно реагувати  на надзвичайні ситуації.

"Безперешкодний доступ до якісної медицини для усіх мешканців Київщини – це те, що маємо забезпечити попри війну. Виклики, які постали перед медициною, змусили до часткового переформатування роботи. Але якість та оперативність медичної допомоги – залишаються пріоритетом", - вказав Кравченко. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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