Медицинские учреждения Киевщины получат 7 новых электромобилей MG4 Electric

В Киевской области учреждения первичной медико-санитарной помощи получают 7 новых автомобилей MG4 Electric для поддержки своей работы. Ключи от автомобилей уже передали трем заведениям, другим - вскоре. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко в Telegram, передает УНН.

Детали

Вместе с Министром здравоохранения Виктором Ляшко передали ключи от автомобилей трем учреждениям первичной медико-санитарной помощи области, другим - в ближайшее время - написал Кравченко.

По его словам, новые машины поедут в Ирпень, Борисполь, Калиновку, Бучу, Березань, Гостомель и Боярку.

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Как указал начальник ОВА, электрокары помогли закупить международные партнеры. Они приобретены в рамках Соглашения о гранте Глобального фонда финансирования (Проект "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития.

Автомобиль, несмотря на свою компактность, быстрый и мегафункциональный. Убедился в этом лично. Искренне рад, что работники нашей первички смогут быть еще более мобильными и предоставлять еще более качественные услуги - указал Кравченко.

Электромобили помогут медикам оказывать паллиативную помощь на дому, проводить патронажные осмотры новорожденных, выезжать к малоподвижным пациентам и транспортировать вакцину. Медики также смогут без проблем и потери времени добираться к пациентам в отдаленных общинах и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

"Беспрепятственный доступ к качественной медицине для всех жителей Киевщины - это то, что должны обеспечить несмотря на войну. Вызовы, которые встали перед медициной, заставили к частичному переформатированию работы. Но качество и оперативность медицинской помощи - остаются приоритетом", - указал Кравченко.