медведєв прокоментував "різдвяне перемир'я": "Україна проти", а Бербок – "малограмотна баба"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Колишній президент рф дмитро медведєв, коментуючи "різдвяне перемир'я", яке оголосила росія, видав, що Україна відкинула "руку християнського милосердя" і назвав главу МЗС Німеччини Анналену Бербок "малограмотною бабою", передає УНН.
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"Людей, які втратили можливість сходити до церкви, шкода. А от свині не мають жодної віри та вродженого почуття подяки. Вони розуміють лише грубу силу і верескливо вимагають жратви від господарів. На цьому ґрунтується дресура. І її буде продовжено західними свинопасами", - написав медвєдєв.
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За його словами, окупанти, які воюють проти України, "спокійно видихнули", почувши відмову української влади припиняти вогонь на Різдво.
У своєму коментарі він згадав міністра закордонних справ ФРН Анналену Бербок та назвав її "малограмотною німецькою бабою" у відповідь на її заяву про неприпустимість різдвяного перемир'я.
Нагадаємо
Російський диктатор володимир путін доручив міністру оборони рф сергію шойгу ввести режим припинення вогню в Україні з 6 по 7 січня.
Як повідомляв УНН, глова російської православної церкви патріарх кирило закликав встановити тимчасове перемир'я на Різдво.
В Україні на подібні пропозиції відреагували різко. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що жодних переговорів з рф щодо "перемир'я" не планують.