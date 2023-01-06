медведев прокомментировал "рождественское перемирие": "Украина против", а Бербок – "малограмотная баба"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Бывший президент рф дмитрий медведев, комментируя "рождественское перемирие", которое объявила россия, выдал, что Украина отвергла "руку христианского милосердия" и назвал главу МИД Германии Анналену Бербок "малограмотной бабой", передает УНН.
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"Людей, которые потеряли возможность сходить в церковь, жаль. А вот свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают лишь грубую силу и визгливо требуют жратвы от хозяев. На этом основывается дрессура. И она будет продолжена западными свинопасами. ", – написал медведев.
Детали
По его словам, воюющие против Украины оккупанты "спокойно выдохнули", услышав отказ украинской власти прекращать огонь на Рождество.
В своем комментарии он упомянул министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок и назвал ее "малограмотной немецкой бабой" в ответ на ее заявление о недопустимости рождественского перемирия.
Напомним
Российский диктатор владимир путин поручил министру обороны рф серию шойгу ввести режим прекращения огня в Украине с 6 по 7 января.
Как сообщал УНН, глава русской православной церкви патриарх кирилл призвал установить временное перемирие на Рождество.
В Украине на подобные предложения отреагировали резко. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что никаких переговоров с рф по "перемирию" не планируют.