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Медведчук своєю рукою вносив корективи щодо того, як потрібно працювати по Україні - Малюк

Медведчук своєю рукою вносив корективи щодо того, як потрібно працювати по Україні - Малюк

Київ • УНН

 • 1046274 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Віктор Медведчук своєю рукою вносив корективи щодо того, як потрібно працювати та діяти по Україні. Мова йде про глибокі агентурні проникнення росії, про подальше створення окупаційних режимів на території України. Про це голова Служби безпеки України Василь Малюк повідомив в інтерв'ю спецпроекту Дмитра Комарова «РІК. За кадром. Спецслужбіст», передає кореспондент УНН.

Цитата

«Якщо ми говоримо за Медведчука, то він працював пліч-о-пліч з п’ятою службою фсб рф. Це та служба яка працює по Україні, вона весь час цим займалася, і це їх прямі функціональні обов’язки. І у них навіть був такий план, називався він «Промінь», і в матеріалах справи це є де Медведчук своєю рукою навіть вносив корективи щодо того, як потрібно працювати та діяти по Україні. Мова йде про їх глибокі агентурні проникнення, про подальше створення окупаційних режимів на території України», - розповів Малюк.

За його словами, працюючи по кейсу Медведчука було виявлено багато інших ворожих джерел.

«Ми не можемо не згадати резидента «Професора». Це персонаж, який працював в Одесі, там і проживав, і він був резидентом. Тобто у нього на зв’язку стояли інші агенти, які знаходилися в інших областях України та збирали інформацію, передавали «Професору», а той у свою чергу передавав її ворогу», - сказав Малюк.

Доповнення

СБУ затримала Віктора Медведчука в квітні, коли він намагався втекти з країни. 22 вересня глава Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що Медведчука передали рф в обмін на 200 українських героїв.

Медведчуку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (пограбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

22 вересня очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що Віктора Медведчука передали росії в обмін на 200 українських героїв.

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