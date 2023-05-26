Медведчук своєю рукою вносив корективи щодо того, як потрібно працювати по Україні - Малюк

Цитата

«Якщо ми говоримо за Медведчука, то він працював пліч-о-пліч з п’ятою службою фсб рф. Це та служба яка працює по Україні, вона весь час цим займалася, і це їх прямі функціональні обов’язки. І у них навіть був такий план, називався він «Промінь», і в матеріалах справи це є де Медведчук своєю рукою навіть вносив корективи щодо того, як потрібно працювати та діяти по Україні. Мова йде про їх глибокі агентурні проникнення, про подальше створення окупаційних режимів на території України», - розповів Малюк.

За його словами, працюючи по кейсу Медведчука було виявлено багато інших ворожих джерел.

«Ми не можемо не згадати резидента «Професора». Це персонаж, який працював в Одесі, там і проживав, і він був резидентом. Тобто у нього на зв’язку стояли інші агенти, які знаходилися в інших областях України та збирали інформацію, передавали «Професору», а той у свою чергу передавав її ворогу», - сказав Малюк.

Доповнення

СБУ затримала Віктора Медведчука в квітні, коли він намагався втекти з країни. 22 вересня глава Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що Медведчука передали рф в обмін на 200 українських героїв.



Медведчуку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (пограбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

22 вересня очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що Віктора Медведчука передали росії в обмін на 200 українських героїв.