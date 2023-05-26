Медведчук своей рукой вносил коррективы относительно того, как нужно работать по Украине - Малюк

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«Если мы говорим за Медведчука, то он работал бок о бок с пятой службой фсб рф. Это та служба которая работает по Украине, она все время этим занималась, и это их прямые функциональные обязанности’обязанности. И у них даже был такой план, назывался он «Луч», и в материалах дела это есть где Медведчук своей рукой даже вносил коррективы относительно того, как нужно работать и действовать по Украине. Речь идет об их глубоких агентурных проникновениях, о дальнейшем создании оккупационных режимов на территории Украины», - рассказал Малюк.

По его словам, работая по кейсу Медведчука было выявлено много других вражеских источников.

«Мы не можем не упомянуть резидента «Профессора». Это персонаж, который работал в Одессе, там и проживал, и он был резидентом. То есть у него на связи стояли другие агенты, которые находились в других областях Украины и собирали информацию, передавали «Профессору», а тот в свою очередь передавал ее врагу», - сказал Малюк.

Дополнение

СБУ задержала Виктора Медведчука в апреле, когда он пытался бежать из страны. 22 сентября глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Медведчука передали рф в обмен на 200 украинских героев.



Медведчуку сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (содействие террористической организации) и ч. 1 ст. 438 (ограбление национальных ценностей) Уголовного кодекса Украины.

22 сентября глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Виктора Медведчука передали россии в обмен на 200 украинских героев.