Медспільнота підтримала ініціативу МОЗ про погодинну оплату праці лікарів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. В Україні медична спільнота підтримала пропозицію міністра охорони здоров’я Іллі Ємця запровадити погодинну оплату медикам та іншим працівникам, які займаються лікуванням українців від коронавірусної інфекції. Про це МОЗ повідомило у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

“МОЗ повідомляє, що медики України підтримали Іллю Ємця у питанні про запровадження погодинної оплати за лікування від коронавірусу”, — йдеться у повідомленні.

Адже листи зі словами підтримки почали надходити в Міністерство з усієї України. Наразі таких звернень уже кілька десятків, додали у відомстві.

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“Вважаємо, що Ваша ініціатива щодо запровадження погодинної оплати для медичних та інших працівників, які безпосередньо займаються лікуванням українців від коронавірусної інфекції, — це важливий крок. Це крок, який показує, що лікарі справді стали важливими не лише на словах, але й на ділі...” — цитують у МОЗ один з листів.

Також зазначається, що медична спільнота України підтримала й кроки міністра Ємця у боротьбі з коронавірусом, відновленні престижу лікарської професії та підтримці українських медиків.

“Дякуємо, що підтримуєте лікарів і розпочали рух “Захистимо лікаря — врятуємо українців”, — написано в листі.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець виступає за погодинну оплату для медиків, які працюють в умовах поширення в Україні коронавірусу.

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