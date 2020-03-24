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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100605 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103830 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 105858 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:49 • 113510 просмотра

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Медсообщество поддержало инициативу Минздрава о почасовой оплате труда врачей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. В Украине медицинское сообщество поддержало предложение министра здравоохранения Ильи Емца ввести почасовую оплату медикам и другим работникам, которые занимаются лечением украинцев от коронавирусной инфекции. Об этом Минздрав сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Минздрав сообщает, что медики Украины поддержали Илью Емца в вопросе о введении почасовой оплаты за лечение от коронавируса", - говорится в сообщении.

Ведь письма со словами поддержки начали поступать в Министерство со всей Украины. Сейчас таких обращений уже несколько десятков, добавили в ведомстве.

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"Считаем, что Ваша инициатива о введении почасовой оплаты для медицинских и других работников, которые непосредственно занимаются лечением украинцев от коронавирусной инфекции - это важный шаг. Это шаг, который показывает, что врачи действительно стали важны не только на словах, но и на деле..." - цитируют в Минздраве одно из писем.

Также отмечается, что медицинское сообщество Украины поддержало и шаги министра Емца в борьбе с коронавирусом, восстановлении престижа врачебной профессии и поддержке украинских медиков.

"Спасибо, что поддерживаете врачей и начали движение "Защитим врача - спасем украинцев", - говорится в письме.

Напомним, министр здравоохранения Украины Илья Емец выступает за почасовую оплату для медиков, работающих в условиях распространения в Украине коронавируса.

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