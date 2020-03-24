Медсообщество поддержало инициативу Минздрава о почасовой оплате труда врачей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Украине медицинское сообщество поддержало предложение министра здравоохранения Ильи Емца ввести почасовую оплату медикам и другим работникам, которые занимаются лечением украинцев от коронавирусной инфекции. Об этом Минздрав сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Минздрав сообщает, что медики Украины поддержали Илью Емца в вопросе о введении почасовой оплаты за лечение от коронавируса", - говорится в сообщении.
Ведь письма со словами поддержки начали поступать в Министерство со всей Украины. Сейчас таких обращений уже несколько десятков, добавили в ведомстве.
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"Считаем, что Ваша инициатива о введении почасовой оплаты для медицинских и других работников, которые непосредственно занимаются лечением украинцев от коронавирусной инфекции - это важный шаг. Это шаг, который показывает, что врачи действительно стали важны не только на словах, но и на деле..." - цитируют в Минздраве одно из писем.
Также отмечается, что медицинское сообщество Украины поддержало и шаги министра Емца в борьбе с коронавирусом, восстановлении престижа врачебной профессии и поддержке украинских медиков.
"Спасибо, что поддерживаете врачей и начали движение "Защитим врача - спасем украинцев", - говорится в письме.
Напомним, министр здравоохранения Украины Илья Емец выступает за почасовую оплату для медиков, работающих в условиях распространения в Украине коронавируса.