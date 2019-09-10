Майже 20 дітей потрапили до лікарні через розпилення газового балончика в школі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. В одній зі шкіл у Черкасах школяр розпилив газовий балончик, в результаті чого 19 дітей були доставлені до лікарні. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Черкаській області.
"19 дітей доставлено до лікарні. Особа, яка розпилила газ, встановлена – це учень місцевої школи. Вирішується питання про відкриття кримінального впровадження", - прокоментували у поліції.
У відомстві додали, що на момент інциденту в школі перебували 257 дітей.
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Нагадаємо, у Дрогобичі вибухнув газовий балон. У результаті тілесні ушкодження, зокрема опіки, отримали двоє чоловіків.