Почти 20 детей попали в больницу из-за распыления газового баллончика в школе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В одной из школ в Черкассах школьник распылил газовый баллончик, в результате чего 19 детей были доставлены в больницу. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Черкасской области.
"19 детей доставлены в больницу. Лицо, которое распылило газ, установлено - это ученик местной школы. Решается вопрос об открытии уголовного внедрения", - прокомментировали в полиции.
В ведомстве добавили, что на момент инцидента в школе находились 257 детей.
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Напомним, в Дрогобыче взорвался газовый баллон. В результате телесные повреждения, в том числе ожоги, получили двое мужчин.