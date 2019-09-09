У Дрогобичі вибухнув газовий балон: є травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Сьогодні близько 14.30 до поліції надійшло повідомлення про вибух побутового газового балону в одному з гаражів, розташованому на вулиці Самбірській у місті Дрогобич, Львівська область, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлено, що внаслідок події тілесні ушкодження, зокрема опіки, отримали двоє чоловіків віком 31 та 42 роки, місцеві мешканці. Вони перебувають у лікарні.
Також попередньо встановлено, що вибухнув побутовий газовий балон невеликого об’єму. Поліцейські встановлюють обставини події.
Нагадаємо, постраждалим через обвал будинку у Дрогобичі виділили ще 1,3 млн грн.