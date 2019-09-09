В Дрогобыче взорвался газовый баллон: есть травмированные

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Сегодня около 14.30 в полицию поступило сообщение о взрыве бытового газового баллона в одном из гаражей, расположенном на улице Самборской в городе Дрогобыч, Львовская область, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".