В Дрогобыче взорвался газовый баллон: есть травмированные
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Сегодня около 14.30 в полицию поступило сообщение о взрыве бытового газового баллона в одном из гаражей, расположенном на улице Самборской в городе Дрогобыч, Львовская область, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Установлено, что в результате происшествия телесные повреждения, в том числе ожоги получили двое мужчин в возрасте 31 и 42 года, местные жители. Они находятся в больнице.
Также предварительно установлено, что взорвался бытовой газовый баллон небольшого объема. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, пострадавшим из-за обвала дома в Дрогобыче выделили еще 1,3 млн грн.