Матч "Україна-Швейцарія" відмінили не за регламентом УЄФА - Таргонський

Таргонський уточнив, що брав участь у зборі не тільки як очевидець, а й як безпосередній організатор, і виклав події у їх хронологічному порядку.

Так, він вказав, що збірна України прилетіла до Швейцарії 15 листопада, і в аеропорту ніяких проблем у футболістів не було.

"Нас зустріли, подали транспорт. Ми прибули до готелю, розмістилися, усе було добре. Проблеми почалися після того, як ми отримали результати тестування. Після цього швейцарці, а саме медичний комітет цього регіону, стали поводитися дещо дивно.

Нам висунули вимогу в передігровий, дуже важливий день з’явитися о 17.00 на стадіон і там ще раз пройти тести перед тренуванням. При цьому роздягальню нам не надавали. Це було дивно, адже команда має комфортно себе почувати, перед тренуванням за потреби скористатися туалетом, попити чаю, зробити масаж. Зі свого боку ми запропонували зробити тести в готелі о 16.00, тоді ми би все встигали й тренування не було зірвано", - доповів він.

Таргонський додав, що швейцарці начебто пішли українцям на поступки, і надіслали представників лабораторії робити тести до готелю, але на 17.00.

"Ми зробили тести, але, оскільки тренування було призначено на 18.00, усе пішло шкереберть. Приїхали на стадіон, там були зачинені роздягальні, безпосередньо перед полем гравці взули бутси. Не було можливості скористатися туалетом, попити чаю. Було дивно й неприємно від такого дискримінаційного ставлення. Якоюсь мірою тренування було зірвано", - інформує він.

Українська делегація дізналася про скасування гри з офіційного листа та безпосередньо від лікаря, голови медичної служби кантону Люцерн.

"При цьому лікар посилався на швейцарські закони та жодним чином не зважав на Регламент УЄФА. Нам повідомили, що ми маємо перебувати в 10-денному карантині, або, в якості поступки, нам дозволили вилетіти наступного дня чартерним рейсом.

У підсумку нам вдалося вилетіти, але рейс перенесли з 12-ї на 14-ту годину за місцевим часом. Та й загалом з нами не дуже добре обійшлися в аеропорту Цюриха. Зрозуміло, що ми перебували в карантинному стані, але до нас ставилися як до прокажених, усе відбувалося на відстані, це було дуже неприємно. При цьому в усіх нас були негативні тести", - каже Таргонський.

В Борисполі після повернення зі Швейцарії футболісти здали тести в лабораторії, акредитованій УЄФА, додав Таргонський.

"І всі вони були негативними", - розповів він.

Як писав УНН, за словами головного тренера національної збірної Андрія Шевченка, Україна зробила все, щоб матч зі Швейцарією відбувся.