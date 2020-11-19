Матч "Украина-Швейцария" отменили не по регламенту УЕФА - Таргонский

Таргонский уточнил, что участвовал в сборе не только как очевидец, но и как непосредственный организатор, и изложил события в их хронологическом порядке.

Так, он указал, что сборная Украины прилетела в Швейцарию 15 ноября, и в аэропорту никаких проблем у футболистов не было.

"Нас встретили, подали транспорт. Мы прибыли в отель, разместились, все было хорошо. Проблемы начались после того, как мы получили результаты тестирования. После этого швейцарцы, а именно медицинский комитет этого региона, стали вести себя несколько странно.

От нас потребовали в предигровой, очень важный день явиться в 17.00 на стадион и там еще раз пройти тесты перед тренировкой. При этом раздевалку нам не предоставляли. Это было странно, ведь команда должна комфортно себя чувствовать перед тренировкой при необходимости воспользоваться туалетом, попить чаю, сделать массаж. Со своей стороны мы предложили сделать тесты в отеле в 16.00, тогда бы все успевали и тренировки не были сорваны", - доложил он.

Таргонский добавил, что швейцарцы вроде пошли украинцам на уступки, и прислали представителей лаборатории делать тесты в отель, но в 17.00.

"Мы сделали тесты, но, поскольку тренировка была назначена на 18.00, все пошло наперекосяк. Приехали на стадион, там были закрыты раздевалки, непосредственно перед полем игроки обули бутсы. Не было возможности воспользоваться туалетом, попить чаю. Было странно и неприятно от такого дискриминационного отношении. В какой-то мере тренировка была сорвана", - информирует он.

Украинская делегация узнала об отмене игры из официального письма и непосредственно от врача, главы медицинской службы кантона Люцерн.

"При этом врач ссылался на швейцарские законы и никоим образом не считался с Регламентом УЕФА. Нам сообщили, что мы должны находиться в 10-дневном карантине, или, в качестве уступки, нам разрешили вылететь на следующий день чартерным рейсом.

В итоге нам удалось вылететь, но рейс перенесли с 12 на 14 часов по местному времени. И вообще с нами не очень хорошо обошлись в аэропорту Цюриха. Понятно, что мы находились в карантинном состоянии, но к нам относились как к прокаженным, все происходило на расстоянии, это было очень неприятно. При этом у всех нас были негативные тесты", - говорит Таргонский.

В Борисполе по возвращении из Швейцарии футболисты сдали тесты в лаборатории, аккредитованной УЕФА, добавил Таргонский.

"И все они были отрицательными", - рассказал он.

Как писал УНН, по словам главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко, Украина сделала все, чтобы матч со Швейцарией состоялся.