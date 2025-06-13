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Масштабний збій в інтернеті: Cloudflare назвав причиною Google Cloud

Київ • УНН

 • 216 перегляди

Представник Cloudflare заявив, що збій в роботі багатьох платформ, включаючи Google, Spotify та Twitch, стався через проблеми з Google Cloud. Компанія працює над відновленням сервісів.

Масштабний збій в інтернеті: Cloudflare назвав причиною Google Cloud

Представник Cloudflare назвав Google Cloud причиною масштабного збою, який порушив роботу сервісів в інтернеті в четвер, пише УНН з посиланням на Mashable.

Деталі

Масштабний збій у роботі інтернету торкнувся безлічі популярних платформ, користувачі повідомляли про проблеми з доступом до сервісів Google, Cloudflare, Spotify, Twitch та Discord.

У роботі Google, Discord, Spotify, Amazon, YouTube стався масштабний збій12.06.25, 21:58 • 2900 переглядiв

Збій також торкнувся популярних сервісів хмарного хостингу, таких як Cloudflare, які повідомили про збої в роботі сервісів на своїй сторінці щодо статусу. Проте представник Cloudflare заявив у електронному листі Mashable, що відповідальність за збої в роботі інтернет-сервісів несе Google Cloud.

"Це збій у роботі Google Cloud", - повідомив представник Cloudflare Mashable електронною поштою.

Вони додали: "Обмежена кількість служб Cloudflare використовує Google Cloud і це вплинуло. Ми очікуємо, що незабаром вони відновляться. Основні служби Cloudflare не постраждали".

На сторінці статусу Google Cloud компанія спочатку повідомила, що "зазнає проблем з обслуговуванням кількох продуктів GCP, починаючи з четверга, 2025-06-12 10:51 PDT (20:51 за Києвом)".

О 15:41 ET (22:41 за Києвом), Google Cloud надала додаткове оновлення: "Наші інженери визначили основну причину та застосували відповідні заходи щодо пом'якшення наслідків. Хоча наші інженери підтвердили, що базова залежність відновлена ​​у всіх місцях розташування, крім us-central1, ми знаємо, що клієнти, як і раніше, відчувають різний ступінь впливу на окремі продукти Google Cloud. Усі відповідні інженерні групи активно залучені та працюють над відновленням обслуговування. Ми не маємо розрахункового часу для повного відновлення обслуговування".

На своїй сторінці щодо статусу Cloudflare повідомила: "Критично важливий сервіс Workers KV від Cloudflare відключився через збій стороннього сервісу, що є ключовою залежністю. У результаті деякі продукти Cloudflare, які використовують сервіс KV для зберігання та розповсюдження інформації, недоступні..."

У четвер вдень на веб-сайті Down Detector було відзначено сплеск повідомлень про збої від користувачів, починаючи з 14:00 ET (21:00 за Києвом). До 15:30 (22:30 за Києвом) обслуговування, як вказано, було відновлено на багатьох платформах, які зачепило, хоча деякі користувачі продовжували повідомляти про проблеми.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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