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Масштабный сбой в интернете: Cloudflare назвал причиной Google Cloud

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Представитель Cloudflare заявил, что сбой в работе многих платформ, включая Google, Spotify и Twitch, произошел из-за проблем с Google Cloud. Компания работает над восстановлением сервисов.

Масштабный сбой в интернете: Cloudflare назвал причиной Google Cloud

Представитель Cloudflare назвал Google Cloud причиной масштабного сбоя, который нарушил работу сервисов в интернете в четверг, пишет УНН со ссылкой на Mashable.

Детали

Масштабный сбой в работе интернета затронул множество популярных платформ, пользователи сообщали о проблемах с доступом к сервисам Google, Cloudflare, Spotify, Twitch и Discord.

В работе Google, Discord, Spotify, Amazon, YouTube произошел масштабный сбой12.06.25, 21:58 • 2892 просмотра

Сбой также затронул популярные сервисы облачного хостинга, такие как Cloudflare, которые сообщили о сбоях в работе сервисов на своей странице о статусе. Однако представитель Cloudflare заявил в электронном письме Mashable, что ответственность за сбои в работе интернет-сервисов несет Google Cloud.

"Это сбой в работе Google Cloud", - сообщил представитель Cloudflare Mashable по электронной почте.

Они добавили: "Ограниченное количество служб Cloudflare использует Google Cloud и это повлияло. Мы ожидаем, что вскоре они восстановятся. Основные службы Cloudflare не пострадали".

На странице статуса Google Cloud компания сначала сообщила, что "испытывает проблемы с обслуживанием нескольких продуктов GCP, начиная с четверга, 2025-06-12 10:51 PDT (20:51 по Киеву)".

В 15:41 ET (22:41 по Киеву), Google Cloud предоставила дополнительное обновление: "Наши инженеры определили основную причину и применили соответствующие меры по смягчению последствий. Хотя наши инженеры подтвердили, что базовая зависимость восстановлена ​​во всех местах расположения, кроме us-central1, мы знаем, что клиенты по-прежнему испытывают разную степень воздействия на отдельные продукты Google Cloud. Все соответствующие инженерные группы активно вовлечены и работают над восстановлением обслуживания. У нас нет расчетного времени для полного восстановления обслуживания".

На своей странице о статусе Cloudflare сообщила: "Критически важный сервис Workers KV от Cloudflare отключился из-за сбоя стороннего сервиса, что является ключевой зависимостью. В результате некоторые продукты Cloudflare, которые используют сервис KV для хранения и распространения информации, недоступны..."

В четверг днем ​​на веб-сайте Down Detector было отмечено всплеск сообщений о сбоях от пользователей, начиная с 14:00 ET (21:00 по Киеву). К 15:30 (22:30 по Киеву) обслуживание, как указано, было восстановлено на многих платформах, которые затронуло, хотя некоторые пользователи продолжали сообщать о проблемах.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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