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Масштабну пожежу на Київщині після нічної атаки рф загасили: показали нові кадри

Київ • УНН

 • 1830 перегляди

У Київській області ліквідовано пожежу на підприємстві площею 8000 кв. м, що виникла внаслідок нічної ворожої атаки. На місці працювали 73 рятувальники та 16 одиниць техніки ДСНС, постраждалих немає.

Масштабну пожежу на Київщині після нічної атаки рф загасили: показали нові кадри

У Київській області загасили пожежу, що виникла в результаті нічної ворожої атаки, внаслідок якої загорілося на одному з підприємств на площі 8000 кв. м, повідомили у ДСНС України у середу, пише УНН.

Київщина: вогнеборці ліквідували пожежу на площі 8000 кв. м у Броварському районі, спричинену російським обстрілом

- повідомили у ДСНС.

На місці, як вказано, працювали 73 рятувальники та 16 одиниць техніки ДСНС, а також пожежні команди сіл Требухів, Красилівка, Гоголів, Княжичі, 7 осіб та 7 одиниць техніки від місцевої влади.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - зауважили в ДСНС.

На Київщині зросла кількість постраждалих через атаку рф, продовжують гасити масштабну пожежу: показали наслідки09.07.25, 10:23 • 797 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Броварський район
Київська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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