Масштабну пожежу на Київщині після нічної атаки рф загасили: показали нові кадри

У Київській області загасили пожежу, що виникла в результаті нічної ворожої атаки, внаслідок якої загорілося на одному з підприємств на площі 8000 кв. м, повідомили у ДСНС України у середу, пише УНН.

Київщина: вогнеборці ліквідували пожежу на площі 8000 кв. м у Броварському районі, спричинену російським обстрілом - повідомили у ДСНС.

На місці, як вказано, працювали 73 рятувальники та 16 одиниць техніки ДСНС, а також пожежні команди сіл Требухів, Красилівка, Гоголів, Княжичі, 7 осіб та 7 одиниць техніки від місцевої влади.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - зауважили в ДСНС.

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