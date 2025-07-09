Масштабну пожежу на Київщині після нічної атаки рф загасили: показали нові кадри
Київ • УНН
У Київській області ліквідовано пожежу на підприємстві площею 8000 кв. м, що виникла внаслідок нічної ворожої атаки. На місці працювали 73 рятувальники та 16 одиниць техніки ДСНС, постраждалих немає.
У Київській області загасили пожежу, що виникла в результаті нічної ворожої атаки, внаслідок якої загорілося на одному з підприємств на площі 8000 кв. м, повідомили у ДСНС України у середу, пише УНН.
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На місці, як вказано, працювали 73 рятувальники та 16 одиниць техніки ДСНС, а також пожежні команди сіл Требухів, Красилівка, Гоголів, Княжичі, 7 осіб та 7 одиниць техніки від місцевої влади.
"На щастя, обійшлося без постраждалих", - зауважили в ДСНС.
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