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На Київщині зросла кількість постраждалих через атаку рф, продовжують гасити масштабну пожежу: показали наслідки

Київ • УНН

 • 243 перегляди

У Київській області двоє людей постраждали від нічної атаки росіян. Жінка 44 років отримала забій грудної клітини, чоловік 61 року – гостру реакцію на стрес.

На Київщині зросла кількість постраждалих через атаку рф, продовжують гасити масштабну пожежу: показали наслідки

У Київській області до двох людей зросла кількість постраждалих від нічної комбінованої атаки росіян на регіон, їм надана уся необхідна медична допомога. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник, пише УНН.

На жаль, унаслідок ворожої атаки у Броварському районі травмовано дві людини. Жінка 44 років отримала забій грудної клітини. Вся медична допомога була надана в місцевій лікарні. Попередній діагноз закритого перелому не підтвердився. Жінка продовжить лікування амбулаторно

- зазначив Калашник.

За його словами, також постраждав чоловік 61 року, він отримав гостру реакцію на стрес. Всю необхідну допомогу медики надали на місці.

Також у Броварському районі ліквідована пожежа палет на одному з підприємств. Всі оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків нічної атаки.

У ДСНС повідомимли, що триває ліквідація пожежі, яка виникла в результаті нічної ворожої атаки

Загорілося на одному з підприємств, площею 8000 кв.м.

Нагадаємо

росія вночі запустила по Україні 728 дронів та 13 ракет, включаючи 6 "Кинджалів". Сили ППО знешкодили 711 безпілотників та 7 ракет "Х-101"/"Іскандер-К".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Київська область
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