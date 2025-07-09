В Киевской области возросло количество пострадавших из-за атаки рф, продолжают тушить масштабный пожар: показали последствия

В Киевской области до двух человек возросло количество пострадавших от ночной комбинированной атаки россиян на регион, им оказана вся необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник, пишет УНН.

К сожалению, в результате вражеской атаки в Броварском районе травмированы два человека. Женщина 44 лет получила ушиб грудной клетки. Вся медицинская помощь была оказана в местной больнице. Предварительный диагноз закрытого перелома не подтвердился. Женщина продолжит лечение амбулаторно - отметил Калашник.

По его словам, также пострадал мужчина 61 года, он получил острую реакцию на стресс. Всю необходимую помощь медики оказали на месте.

Также в Броварском районе ликвидирован пожар паллет на одном из предприятий. Все оперативные службы продолжают работы по фиксации последствий ночной атаки.

В ГСЧС сообщили, что продолжается ликвидация пожара, возникшего в результате ночной вражеской атаки

Загорелось на одном из предприятий, площадью 8000 кв.м.

Напомним

Россия ночью запустила по Украине 728 дронов и 13 ракет, включая 6 "Кинжалов". Силы ПВО обезвредили 711 беспилотников и 7 ракет "Х-101"/"Искандер-К".