Масштабный пожар в Киевской области после ночной атаки РФ потушен: показали новые кадры

В Киевской области потушен пожар, возникший в результате ночной вражеской атаки, в результате которой загорелось одно из предприятий на площади 8000 кв. м, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.

Киевская область: пожарные ликвидировали пожар на площади 8000 кв. м в Броварском районе, вызванный российским обстрелом - сообщили в ГСЧС.

На месте, как указано, работали 73 спасателя и 16 единиц техники ГСЧС, а также пожарные команды сел Требухов, Красиловка, Гоголев, Княжичи, 7 человек и 7 единиц техники от местных властей.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - отметили в ГСЧС.

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