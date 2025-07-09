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Масштабный пожар в Киевской области после ночной атаки РФ потушен: показали новые кадры

Киев • УНН

 • 1691 просмотра

В Киевской области ликвидирован пожар на предприятии площадью 8000 кв. м, возникший в результате ночной вражеской атаки. На месте работали 73 спасателя и 16 единиц техники ГСЧС, пострадавших нет.

Масштабный пожар в Киевской области после ночной атаки РФ потушен: показали новые кадры

В Киевской области потушен пожар, возникший в результате ночной вражеской атаки, в результате которой загорелось одно из предприятий на площади 8000 кв. м, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.

Киевская область: пожарные ликвидировали пожар на площади 8000 кв. м в Броварском районе, вызванный российским обстрелом

- сообщили в ГСЧС.

На месте, как указано, работали 73 спасателя и 16 единиц техники ГСЧС, а также пожарные команды сел Требухов, Красиловка, Гоголев, Княжичи, 7 человек и 7 единиц техники от местных властей.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - отметили в ГСЧС.

В Киевской области возросло количество пострадавших из-за атаки рф, продолжают тушить масштабный пожар: показали последствия09.07.25, 10:23 • 774 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Броварской район
Киевская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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