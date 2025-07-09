Масштабный пожар в Киевской области после ночной атаки РФ потушен: показали новые кадры
Киев • УНН
В Киевской области ликвидирован пожар на предприятии площадью 8000 кв. м, возникший в результате ночной вражеской атаки. На месте работали 73 спасателя и 16 единиц техники ГСЧС, пострадавших нет.
В Киевской области потушен пожар, возникший в результате ночной вражеской атаки, в результате которой загорелось одно из предприятий на площади 8000 кв. м, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.
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На месте, как указано, работали 73 спасателя и 16 единиц техники ГСЧС, а также пожарные команды сел Требухов, Красиловка, Гоголев, Княжичи, 7 человек и 7 единиц техники от местных властей.
"К счастью, обошлось без пострадавших", - отметили в ГСЧС.
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